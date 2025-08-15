15.08.2025
Смотреть онлайн Патрик Брэди - Тоби Самуэль 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Aldershot: Патрик Брэди — Тоби Самуэль . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:08 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Aldershot
Завершен
(5:7, 4:6)
0 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Патрик Брэди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Патрик Брэди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Патрик Брэди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Тоби Самуэль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Тоби Самуэль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Тоби Самуэль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Тоби Самуэль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Патрик Брэди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Тоби Самуэль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Патрик Брэди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Тоби Самуэль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Тоби Самуэль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Тоби Самуэль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Патрик Брэди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Тоби Самуэль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Тоби Самуэль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Тоби Самуэль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Патрик Брэди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Тоби Самуэль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Патрик Брэди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Патрик Брэди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Тоби Самуэль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
52%
65%
Реализация брейк - пойнтов
27%
71%
Комментарии к матчу