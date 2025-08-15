15.08.2025
Смотреть онлайн Cretu/Magureanu - Gschwendtner/Spadola 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Targu Jiu MD: Cretu/Magureanu — Gschwendtner/Spadola . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Targu Jiu MD
Завершен
(5:7, 3:6)
0 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Cretu/Magureanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Gschwendtner/Spadola - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Gschwendtner/Spadola - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Cretu/Magureanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Gschwendtner/Spadola - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Gschwendtner/Spadola - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Cretu/Magureanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Cretu/Magureanu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Gschwendtner/Spadola - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Cretu/Magureanu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Gschwendtner/Spadola - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Gschwendtner/Spadola - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Gschwendtner/Spadola - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Cretu/Magureanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Gschwendtner/Spadola - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Cretu/Magureanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Gschwendtner/Spadola - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Cretu/Magureanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Gschwendtner/Spadola - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Gschwendtner/Spadola - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Gschwendtner/Spadola - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
51%
70%
Реализация брейк - пойнтов
29%
36%
