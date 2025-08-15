Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
15.08.2025

Смотреть онлайн Cretu/Magureanu - Gschwendtner/Spadola 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Targu Jiu MD: Cretu/MagureanuGschwendtner/Spadola . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Targu Jiu MD
Cretu/Magureanu
Завершен
(5:7, 3:6)
0 : 2
15 августа 2025
Gschwendtner/Spadola
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Cretu/Magureanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Gschwendtner/Spadola - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Gschwendtner/Spadola - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Cretu/Magureanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Gschwendtner/Spadola - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Gschwendtner/Spadola - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Cretu/Magureanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Cretu/Magureanu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Gschwendtner/Spadola - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Cretu/Magureanu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Gschwendtner/Spadola - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Gschwendtner/Spadola - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Gschwendtner/Spadola - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Cretu/Magureanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Gschwendtner/Spadola - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Cretu/Magureanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Gschwendtner/Spadola - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Cretu/Magureanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Gschwendtner/Spadola - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Gschwendtner/Spadola - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Gschwendtner/Spadola - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
1
2
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
51%
70%
Реализация брейк - пойнтов
29%
36%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Интер Милан Интер Милан
Ювентус Ювентус
14 Февраля
22:45
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
14 Февраля
23:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ньюкасл Ньюкасл
14 Февраля
20:45
Ливерпуль Ливерпуль
Брайтон Брайтон
14 Февраля
23:00
Севилья Севилья
Алавес Алавес
14 Февраля
20:30
Лукко Лукко
Таппара Таппара
14 Февраля
19:30
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
Кёльн Кёльн
14 Февраля
20:30
Нанси Нанси
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
14 Февраля
20:30
Аякс Аякс
Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард
14 Февраля
22:00
Варезе Варезе
Брешиа Брешиа
14 Февраля
20:15
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA