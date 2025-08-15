15.08.2025
Смотреть онлайн Мерт Алькая - Финн Басс 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Turku: Мерт Алькая — Финн Басс . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Turku
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мерт Алькая - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Финн Басс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Финн Басс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Финн Басс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Мерт Алькая - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Мерт Алькая - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Мерт Алькая - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Мерт Алькая - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Мерт Алькая - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Финн Басс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Мерт Алькая - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Мерт Алькая - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Мерт Алькая - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Мерт Алькая - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Мерт Алькая - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Финн Басс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Мерт Алькая - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
1
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
83%
56%
Реализация брейк - пойнтов
57%
33%
Комментарии к матчу