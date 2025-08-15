Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Алиса Тубелло - Ева Беннеманн 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Erwitte: Алиса ТубеллоЕва Беннеманн . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .

МСК
ITF W35 Erwitte
Алиса Тубелло
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
15 августа 2025
Ева Беннеманн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алиса Тубелло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Алиса Тубелло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Алиса Тубелло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ева Беннеманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Алиса Тубелло - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Алиса Тубелло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Алиса Тубелло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Алиса Тубелло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Алиса Тубелло - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Алиса Тубелло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Алиса Тубелло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Алиса Тубелло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Ева Беннеманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Алиса Тубелло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
75%
44%
Реализация брейк - пойнтов
25%
100%
Комментарии к матчу
