15.08.2025
Смотреть онлайн Карол Янгсух Ли - Элис Ферлито 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Vigo: Карол Янгсух Ли — Элис Ферлито . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Vigo
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Carol Young Suh Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Элис Ферлито - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Элис Ферлито - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Элис Ферлито - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Carol Young Suh Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Элис Ферлито - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Элис Ферлито - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Carol Young Suh Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Элис Ферлито - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Carol Young Suh Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
78%
52%
Реализация брейк - пойнтов
80%
25%
