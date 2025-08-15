15.08.2025
Смотреть онлайн Марвин Моэллер - Арно Жиль Байи 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Koksijde: Марвин Моэллер — Арно Жиль Байи . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Koksijde
Завершен
(5:7, 6:7)
0 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Марвин Моэллер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Марвин Моэллер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Марвин Моэллер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Марвин Моэллер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Марвин Моэллер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Арно Жиль Байи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Арно Жиль Байи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Марвин Моэллер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Марвин Моэллер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Марвин Моэллер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Арно Жиль Байи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Марвин Моэллер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Марвин Моэллер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Марвин Моэллер - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
61%
65%
Реализация брейк - пойнтов
40%
30%
Комментарии к матчу