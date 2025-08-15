15.08.2025
Смотреть онлайн Ромаин Фаукон - Джонас Форейтек 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Koksijde: Ромаин Фаукон — Джонас Форейтек . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Koksijde
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джонас Форейтек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Джонас Форейтек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Джонас Форейтек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Джонас Форейтек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Джонас Форейтек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Джонас Форейтек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Джонас Форейтек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Ромаин Фаукон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Джонас Форейтек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Джонас Форейтек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Джонас Форейтек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Джонас Форейтек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Джонас Форейтек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
67%
66%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
