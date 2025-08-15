Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
15.08.2025

Смотреть онлайн Никола Славич - Лука Стаехели 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Ystad: Никола СлавичЛука Стаехели . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:15 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Ystad
Никола Славич
Завершен
(6:0, 6:4)
2 : 0
15 августа 2025
Лука Стаехели
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Никола Славич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Никола Славич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Никола Славич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Никола Славич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Никола Славич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Никола Славич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Лука Стаехели - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Никола Славич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Никола Славич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Никола Славич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Никола Славич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Никола Славич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
76%
54%
Реализация брейк - пойнтов
36%
33%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Пиза Пиза
Милан Милан
13 Февраля
22:45
Монако Монако
Нант Нант
13 Февраля
23:05
Милан Милан
BC Dubai BC Dubai
13 Февраля
22:30
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Майнц Майнц
13 Февраля
22:30
Эльче Эльче
Осасуна Осасуна
13 Февраля
23:00
Партизан Партизан
Реал Мадрид Реал Мадрид
13 Февраля
22:30
Халл Халл
Челси Челси
13 Февраля
22:45
БК ГГМТ Вена БК ГГМТ Вена
Крка Крка
13 Февраля
22:30
Лондон Лайонс Лондон Лайонс
Чешир Чешир
13 Февраля
22:30
Шелбурн Шелбурн
Шемрок Шемрок
13 Февраля
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA