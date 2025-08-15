15.08.2025
Смотреть онлайн Никола Славич - Лука Стаехели 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Ystad: Никола Славич — Лука Стаехели . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:15 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Ystad
Завершен
(6:0, 6:4)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Никола Славич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Никола Славич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Никола Славич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Никола Славич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Никола Славич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Никола Славич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Лука Стаехели - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Никола Славич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Никола Славич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Никола Славич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Никола Славич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Никола Славич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
76%
54%
Реализация брейк - пойнтов
36%
33%
Комментарии к матчу