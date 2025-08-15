Текстовая трансляция

Гейм 1 - Александр Вайс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 2 - Александр Вайс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Felix Balshaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 5 - Felix Balshaw - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Felix Balshaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 7 - Александр Вайс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 8 - Александр Вайс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Александр Вайс - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Александр Вайс - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Александр Вайс - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Александр Вайс - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Felix Balshaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 19 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 20 - Felix Balshaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 21 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 22 - Александр Вайс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 23 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 24 - Александр Вайс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 25 - Felix Balshaw - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 26 - Александр Вайс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 27 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 28 - Александр Вайс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 29 - Felix Balshaw - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 30 - Александр Вайс - взял свою подачу со счетом 30-40