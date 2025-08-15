15.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Ystad: Felix Balshaw — Александр Вайс . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:45 по московскому времени .
ITF M15 Ystad
(6:7, 6:2, 4:6)
1 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Вайс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Александр Вайс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Felix Balshaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Felix Balshaw - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Felix Balshaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Александр Вайс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Александр Вайс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Александр Вайс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Александр Вайс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Александр Вайс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Александр Вайс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Felix Balshaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Felix Balshaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Александр Вайс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Александр Вайс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Felix Balshaw - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Александр Вайс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Александр Вайс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Felix Balshaw - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Александр Вайс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Александр Вайс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
5
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
62%
65%
Реализация брейк - пойнтов
44%
23%
