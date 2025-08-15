15.08.2025
Смотреть онлайн Том Гентзш - Лоренцо Боччи 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Ystad: Том Гентзш — Лоренцо Боччи . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:45 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Ystad
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Том Гентзш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Том Гентзш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Лоренцо Боччи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Том Гентзш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Том Гентзш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Том Гентзш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Том Гентзш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Том Гентзш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Том Гентзш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Том Гентзш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Том Гентзш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Том Гентзш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Том Гентзш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
1
Двойные ошибки
6
5
Выигрыш первой подачи
79%
60%
Реализация брейк - пойнтов
40%
25%
