Текстовая трансляция

Гейм 1 - Том Гентзш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Том Гентзш - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Лоренцо Боччи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 6 - Том Гентзш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 7 - Том Гентзш - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Том Гентзш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 9 - Том Гентзш - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Том Гентзш - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Том Гентзш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 13 - Том Гентзш - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Том Гентзш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Том Гентзш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0