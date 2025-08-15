Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Rafael Jodar - Петр Брунклик 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Hersonissos: Rafael JodarПетр Брунклик, 1/2 финала . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:15 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.

МСК, 1/2 финала, Корт: Centre Court
Challenger Hersonissos
Rafael Jodar
Отказ
(Победитель: Rafael Jodar)
2 : 0
15 августа 2025
Петр Брунклик
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Rafael Jodar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Петр Брунклик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Rafael Jodar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Rafael Jodar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Rafael Jodar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Rafael Jodar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Петр Брунклик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Rafael Jodar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Rafael Jodar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Rafael Jodar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Отказ от игnры

Статистика матча

Эйсы
1
3
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
93%
50%
Реализация брейк - пойнтов
67%
25%
Комментарии к матчу
