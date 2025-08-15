15.08.2025
Смотреть онлайн Hosoki/Sato - Kim/Sema 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Singapore WD: Hosoki/Sato — Kim/Sema . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 10:33 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Singapore WD
Завершен
(6:2, 4:6, 1:0)
2 : 1
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Hosoki/Sato - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Kim/Sema - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Hosoki/Sato - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Hosoki/Sato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Hosoki/Sato - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Kim/Sema - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Hosoki/Sato - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Hosoki/Sato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Hosoki/Sato - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Kim/Sema - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Hosoki/Sato - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Hosoki/Sato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Hosoki/Sato - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Kim/Sema - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Kim/Sema - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Kim/Sema - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Kim/Sema - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Kim/Sema - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
66%
62%
Реализация брейк - пойнтов
75%
20%
