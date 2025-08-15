15.08.2025
Смотреть онлайн Viacheslav Bielinskyi - Антони Фабр 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bielsko Biala: Viacheslav Bielinskyi — Антони Фабр . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:44 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bielsko Biala
Завершен
(5:7, 6:2, 6:4)
2 : 1
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Viacheslav Bielinskyi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Viacheslav Bielinskyi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Viacheslav Bielinskyi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Антони Фабр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Антони Фабр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Viacheslav Bielinskyi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Антони Фабр - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Антони Фабр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Антони Фабр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Viacheslav Bielinskyi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Антони Фабр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Антони Фабр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Антони Фабр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Viacheslav Bielinskyi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Viacheslav Bielinskyi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Антони Фабр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Viacheslav Bielinskyi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Viacheslav Bielinskyi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Viacheslav Bielinskyi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Viacheslav Bielinskyi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Viacheslav Bielinskyi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Viacheslav Bielinskyi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Viacheslav Bielinskyi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Viacheslav Bielinskyi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Антони Фабр - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Антони Фабр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Viacheslav Bielinskyi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Антони Фабр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Антони Фабр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Viacheslav Bielinskyi - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
59%
57%
Реализация брейк - пойнтов
42%
46%
