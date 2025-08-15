15.08.2025
Смотреть онлайн Ann/Liu - Yang/Zeng 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Yinchuan MD: Ann/Liu — Yang/Zeng . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 07:04 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yang/Zeng - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Yang/Zeng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Yang/Zeng - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ann/Liu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Yang/Zeng - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Ann/Liu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Yang/Zeng - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Ann/Liu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Yang/Zeng - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ann/Liu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Yang/Zeng - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Yang/Zeng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Yang/Zeng - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Ann/Liu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Yang/Zeng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ann/Liu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Yang/Zeng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Yang/Zeng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
67%
82%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
