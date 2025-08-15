15.08.2025
Смотреть онлайн Абхинав Санджеев Шанмугам/Маниш Сурешкумар - Fukuda/Sueoka 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — ITF M15 Singapore MD: Абхинав Санджеев Шанмугам/Маниш Сурешкумар — Fukuda/Sueoka . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 10:01 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Singapore MD
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Абхинав Санджеев Шанмугам/Маниш Сурешкумар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Fukuda/Sueoka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Fukuda/Sueoka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Fukuda/Sueoka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Абхинав Санджеев Шанмугам/Маниш Сурешкумар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Fukuda/Sueoka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Абхинав Санджеев Шанмугам/Маниш Сурешкумар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Fukuda/Sueoka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Абхинав Санджеев Шанмугам/Маниш Сурешкумар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Fukuda/Sueoka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Абхинав Санджеев Шанмугам/Маниш Сурешкумар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Fukuda/Sueoka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Fukuda/Sueoka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Fukuda/Sueoka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Абхинав Санджеев Шанмугам/Маниш Сурешкумар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Fukuda/Sueoka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Fukuda/Sueoka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Fukuda/Sueoka - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
63%
76%
Реализация брейк - пойнтов
0%
33%
Комментарии к матчу