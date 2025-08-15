Смотреть онлайн Kim/Lin - Tian/Yang 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan WD: Kim/Lin — Tian/Yang . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .