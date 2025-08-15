Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Эрика Сема - Yujin Kim 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Singapore: Эрика СемаYujin Kim . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Singapore
Эрика Сема
Завершен
(1:6, 6:7)
0 : 2
15 августа 2025
Yujin Kim
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Yujin Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Yujin Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Эрика Сема - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Yujin Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Эрика Сема - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Эрика Сема - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Эрика Сема - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Эрика Сема - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Эрика Сема - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Yujin Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Эрика Сема - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
49%
69%
Реализация брейк - пойнтов
50%
40%
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA