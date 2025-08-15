15.08.2025
Смотреть онлайн Юджия Хуан - БоЯнг Джеонг 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Юджия Хуан — БоЯнг Джеонг . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(2:4)
(2:4)
0 : 1
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - БоЯнг Джеонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Юджия Хуан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - БоЯнг Джеонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Юджия Хуан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - БоЯнг Джеонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - БоЯнг Джеонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
80%
100%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
