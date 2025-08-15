15.08.2025
Смотреть онлайн Цзыцзюнь Цзян - Джунхан Чжан 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Цзыцзюнь Цзян — Джунхан Чжан . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(2:3)
0 : 1
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джунхан Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Джунхан Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Цзыцзюнь Цзян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Цзыцзюнь Цзян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Джунхан Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
70%
56%
Реализация брейк - пойнтов
33%
100%
Комментарии к матчу