15.08.2025
Смотреть онлайн Сара Милдрен - Эми Стивенс 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tweed Heads: Сара Милдрен — Эми Стивенс . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tweed Heads
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эми Стивенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Сара Милдрен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Сара Милдрен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Эми Стивенс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Эми Стивенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Сара Милдрен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Эми Стивенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Сара Милдрен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Эми Стивенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Эми Стивенс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Эми Стивенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Эми Стивенс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Сара Милдрен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Эми Стивенс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Сара Милдрен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Эми Стивенс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Эми Стивенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Эми Стивенс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
54%
64%
Реализация брейк - пойнтов
75%
35%
