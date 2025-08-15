15.08.2025
Смотреть онлайн Белл Томпсон - Алана Субасик 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tweed Heads: Белл Томпсон — Алана Субасик . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tweed Heads
Завершен
(4:6, 5:7)
0 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алана Субасик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Алана Субасик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Алана Субасик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Алана Субасик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Алана Субасик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Алана Субасик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Алана Субасик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Алана Субасик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Алана Субасик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Алана Субасик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Алана Субасик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Алана Субасик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Алана Субасик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
50%
60%
Реализация брейк - пойнтов
38%
64%
Комментарии к матчу