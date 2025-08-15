15.08.2025
Смотреть онлайн Габриелла Фик Да Сильва - Сун Мин Ха 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tweed Heads: Габриелла Фик Да Сильва — Сун Мин Ха . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tweed Heads
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Габриелла Фик Да Сильва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Сун Мин Ха - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Сун Мин Ха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Сун Мин Ха - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Габриелла Фик Да Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Габриелла Фик Да Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Габриелла Фик Да Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Габриелла Фик Да Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Габриелла Фик Да Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Габриелла Фик Да Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Габриелла Фик Да Сильва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Габриелла Фик Да Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Сун Мин Ха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Габриелла Фик Да Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Габриелла Фик Да Сильва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Габриелла Фик Да Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
70%
52%
Реализация брейк - пойнтов
75%
100%
