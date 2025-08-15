15.08.2025
Смотреть онлайн Хайден Джонс - Джек Брюс-Смит 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane: Хайден Джонс — Джек Брюс-Смит . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хайден Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Хайден Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Хайден Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Хайден Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Хайден Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Хайден Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Хайден Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Хайден Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Хайден Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Хайден Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Хайден Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Хайден Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
7
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
88%
59%
Реализация брейк - пойнтов
80%
0%
