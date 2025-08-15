15.08.2025
Смотреть онлайн Коки Мацуда - Коусуке Огура 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — ITF M15 Singapore: Коки Мацуда — Коусуке Огура . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 07:10 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Singapore
Завершен
(6:3, 2:6, 6:2)
(6:3, 2:6, 6:2)
2 : 1
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kosuke Ogura - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Коки Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Kosuke Ogura - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Kosuke Ogura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Kosuke Ogura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Kosuke Ogura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Kosuke Ogura - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
66%
56%
Реализация брейк - пойнтов
42%
33%
Комментарии к матчу