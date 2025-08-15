15.08.2025
Смотреть онлайн Karissa Ghigiarelli - Меган МакКрей 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro San Diego Women: Karissa Ghigiarelli — Меган МакКрей . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:25 по московскому времени и пройдет на корте Skip and Cindy Hogan Tennis Center at USD - Court 3.
МСК, Корт: Skip and Cindy Hogan Tennis Center at USD - Court 3
UTR Pro San Diego Women
Завершен
(7:6, 3:6, 1:6)
1 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Karissa Ghigiarelli - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Меган МакКрей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Меган МакКрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Меган МакКрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Karissa Ghigiarelli - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Karissa Ghigiarelli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Меган МакКрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Меган МакКрей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Karissa Ghigiarelli - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Karissa Ghigiarelli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Karissa Ghigiarelli - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Меган МакКрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Karissa Ghigiarelli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Меган МакКрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Karissa Ghigiarelli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Karissa Ghigiarelli - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Меган МакКрей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Меган МакКрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Меган МакКрей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Меган МакКрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Меган МакКрей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Karissa Ghigiarelli - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Меган МакКрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Меган МакКрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Меган МакКрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Меган МакКрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Меган МакКрей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Меган МакКрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
10
3
Выигрыш первой подачи
59%
64%
Реализация брейк - пойнтов
50%
57%
Комментарии к матчу