15.08.2025
Смотреть онлайн Вероника Кудерметова - Магда Линетт 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — WTA Цинциннати: Вероника Кудерметова — Магда Линетт, 1/8 финала . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/8 финала, Корт: Center Court
WTA Цинциннати
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Магда Линетт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Вероника Кудерметова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Магда Линетт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Вероника Кудерметова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Вероника Кудерметова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Вероника Кудерметова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Магда Линетт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Вероника Кудерметова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Магда Линетт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Вероника Кудерметова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Магда Линетт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Магда Линетт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Вероника Кудерметова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Вероника Кудерметова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Магда Линетт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Вероника Кудерметова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Вероника Кудерметова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Вероника Кудерметова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Вероника Кудерметова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
3
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
73%
62%
Реализация брейк - пойнтов
80%
20%
