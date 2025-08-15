15.08.2025
Смотреть онлайн Павле Маринков - Тайо Яманака 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane: Павле Маринков — Тайо Яманака . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тайо Яманака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Павле Маринков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Павле Маринков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Тайо Яманака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Павле Маринков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Павле Маринков - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Тайо Яманака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Тайо Яманака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Тайо Яманака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Тайо Яманака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Павле Маринков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Павле Маринков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
8
3
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
72%
50%
Реализация брейк - пойнтов
71%
33%
