Смотреть онлайн Бен Шелтон - Иржи Легечка 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — ATP Цинциннати: Бен Шелтон — Иржи Легечка, 1/8 финала . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.