15.08.2025
Смотреть онлайн Бен Шелтон - Иржи Легечка 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — ATP Цинциннати: Бен Шелтон — Иржи Легечка, 1/8 финала . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.
МСК, 1/8 финала, Корт: Grandstand
ATP Цинциннати
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Иржи Легечка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Иржи Легечка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Бен Шелтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Иржи Легечка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Иржи Легечка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Бен Шелтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Бен Шелтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Иржи Легечка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Иржи Легечка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Бен Шелтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Иржи Легечка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Бен Шелтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Иржи Легечка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Бен Шелтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
8
6
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
81%
71%
Реализация брейк - пойнтов
38%
100%
Комментарии к матчу