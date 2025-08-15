15.08.2025
Смотреть онлайн Jessica Maccallum - Мария Ф Наварро Олива 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro San Diego Women: Jessica Maccallum — Мария Ф Наварро Олива . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 05:25 по московскому времени и пройдет на корте Skip and Cindy Hogan Tennis Center at USD - Court 2.
МСК, Корт: Skip and Cindy Hogan Tennis Center at USD - Court 2
UTR Pro San Diego Women
Завершен
(0:6, 4:6)
0 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Maria Fernanda Navarro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Maria Fernanda Navarro - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Maria Fernanda Navarro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Maria Fernanda Navarro - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Maria Fernanda Navarro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Maria Fernanda Navarro - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Jessica Maccallum - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Maria Fernanda Navarro - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Jessica Maccallum - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Jessica Maccallum - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Maria Fernanda Navarro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Maria Fernanda Navarro - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Jessica Maccallum - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Maria Fernanda Navarro - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Maria Fernanda Navarro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Maria Fernanda Navarro - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
53%
66%
Реализация брейк - пойнтов
20%
56%
Комментарии к матчу