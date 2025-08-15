Смотреть онлайн Николоз Басилашвили - Мёрфи Кассон 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sumter: Николоз Басилашвили — Мёрфи Кассон, 1/8 финала . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 01:40 по московскому времени и пройдет на корте Stadium.