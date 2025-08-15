15.08.2025
Смотреть онлайн Николоз Басилашвили - Мёрфи Кассон 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sumter: Николоз Басилашвили — Мёрфи Кассон, 1/8 финала . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 01:40 по московскому времени и пройдет на корте Stadium.
МСК, 1/8 финала, Корт: Stadium
Challenger Sumter
Завершен
(2:6, 6:3, 6:1)
2 : 1
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Мёрфи Кассон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Николоз Басилашвили - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Николоз Басилашвили - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Мёрфи Кассон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Николоз Басилашвили - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Николоз Басилашвили - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Мёрфи Кассон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Николоз Басилашвили - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Николоз Басилашвили - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Николоз Басилашвили - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Николоз Басилашвили - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Николоз Басилашвили - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Николоз Басилашвили - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Николоз Басилашвили - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Николоз Басилашвили - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Николоз Басилашвили - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Николоз Басилашвили - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
9
3
Двойные ошибки
8
1
Выигрыш первой подачи
66%
62%
Реализация брейк - пойнтов
45%
25%
