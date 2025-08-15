15.08.2025
Смотреть онлайн Шинтаро Мочизуки - Карл Полинг 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sumter: Шинтаро Мочизуки — Карл Полинг, 1/8 финала . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.
МСК, 1/8 финала, Корт: Grandstand
Challenger Sumter
Завершен
(6:3, 6:0)
(6:3, 6:0)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Карл Полинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Карл Полинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Шинтаро Мочизуки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Шинтаро Мочизуки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Карл Полинг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Шинтаро Мочизуки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Шинтаро Мочизуки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Шинтаро Мочизуки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Шинтаро Мочизуки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Шинтаро Мочизуки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Шинтаро Мочизуки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Шинтаро Мочизуки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Шинтаро Мочизуки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Шинтаро Мочизуки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Шинтаро Мочизуки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
82%
49%
Реализация брейк - пойнтов
75%
33%
Комментарии к матчу