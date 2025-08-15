Смотреть онлайн Шинтаро Мочизуки - Карл Полинг 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sumter: Шинтаро Мочизуки — Карл Полинг, 1/8 финала . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.