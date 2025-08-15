15.08.2025
Смотреть онлайн Terence Atmane - Хольгер Руне 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — ATP Цинциннати: Terence Atmane — Хольгер Руне, 1/4 финала . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:50 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/4 финала, Корт: Center Court
ATP Цинциннати
Завершен
(6:2, 6:3)
(6:2, 6:3)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Terence Atmane - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Хольгер Руне - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Terence Atmane - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Terence Atmane - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Terence Atmane - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Хольгер Руне - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Terence Atmane - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Terence Atmane - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Хольгер Руне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Хольгер Руне - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Terence Atmane - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Terence Atmane - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Terence Atmane - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Хольгер Руне - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Terence Atmane - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Terence Atmane - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Terence Atmane - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
7
4
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
85%
61%
Реализация брейк - пойнтов
36%
50%
Комментарии к матчу