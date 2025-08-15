15.08.2025
Смотреть онлайн Brionna Nguyen - Карсин Эванс 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro San Diego Women: Brionna Nguyen — Карсин Эванс . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 04:40 по московскому времени и пройдет на корте Skip and Cindy Hogan Tennis Center at USD - Court 6.
МСК, Корт: Skip and Cindy Hogan Tennis Center at USD - Court 6
UTR Pro San Diego Women
Завершен
(5:7, 3:6)
(5:7, 3:6)
0 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Brionna Nguyen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Brionna Nguyen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Brionna Nguyen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Карсин Эванс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Карсин Эванс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Карсин Эванс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Карсин Эванс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Brionna Nguyen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Карсин Эванс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Brionna Nguyen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Карсин Эванс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Карсин Эванс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Карсин Эванс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Brionna Nguyen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Карсин Эванс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Карсин Эванс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Карсин Эванс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Brionna Nguyen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Brionna Nguyen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Карсин Эванс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Карсин Эванс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
8
17
Выигрыш первой подачи
49%
67%
Реализация брейк - пойнтов
38%
47%
Комментарии к матчу