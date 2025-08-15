15.08.2025
Смотреть онлайн Isabella Foshee - Оливия Рук 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro San Diego Women: Isabella Foshee — Оливия Рук . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 04:41 по московскому времени и пройдет на корте Skip and Cindy Hogan Tennis Center at USD - Court 5.
МСК, Корт: Skip and Cindy Hogan Tennis Center at USD - Court 5
UTR Pro San Diego Women
Завершен
(6:3, 2:6, 6:3)
(6:3, 2:6, 6:3)
2 : 1
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Оливия Рук - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Isabella Foshee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Isabella Foshee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Isabella Foshee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Оливия Рук - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Isabella Foshee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Оливия Рук - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Isabella Foshee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Isabella Foshee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Isabella Foshee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Оливия Рук - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Оливия Рук - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Оливия Рук - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Оливия Рук - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Оливия Рук - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Isabella Foshee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Оливия Рук - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Оливия Рук - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Оливия Рук - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Оливия Рук - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Isabella Foshee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Isabella Foshee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Isabella Foshee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Isabella Foshee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Isabella Foshee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Isabella Foshee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
44%
47%
Реализация брейк - пойнтов
53%
53%
Комментарии к матчу