15.08.2025
Смотреть онлайн Кети Код - Салма Зоути 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro San Diego Women: Кети Код — Салма Зоути . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени и пройдет на корте Skip and Cindy Hogan Tennis Center at USD - Court 6.
МСК, Корт: Skip and Cindy Hogan Tennis Center at USD - Court 6
UTR Pro San Diego Women
Завершен
(1:6, 6:7)
(1:6, 6:7)
0 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Салма Зоути - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Салма Зоути - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Салма Зоути - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Кети Код - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Салма Зоути - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Салма Зоути - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Салма Зоути - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Кети Код - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Салма Зоути - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Салма Зоути - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Салма Зоути - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Салма Зоути - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Кети Код - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Кети Код - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Кети Код - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Салма Зоути - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Кети Код - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Салма Зоути - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Кети Код - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
11
2
Выигрыш первой подачи
60%
58%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу