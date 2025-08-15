15.08.2025
Смотреть онлайн Мидори Кастилло Меза - Cade Cricchio 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro San Diego Women: Мидори Кастилло Меза — Cade Cricchio . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:20 по московскому времени и пройдет на корте Skip and Cindy Hogan Tennis Center at USD - Court 5.
МСК, Корт: Skip and Cindy Hogan Tennis Center at USD - Court 5
UTR Pro San Diego Women
Завершен
(6:1, 6:0)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мидори Кастилло Меза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Cade Cricchio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Мидори Кастилло Меза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Мидори Кастилло Меза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Мидори Кастилло Меза - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Мидори Кастилло Меза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Мидори Кастилло Меза - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Мидори Кастилло Меза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Мидори Кастилло Меза - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Мидори Кастилло Меза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Мидори Кастилло Меза - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Мидори Кастилло Меза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Мидори Кастилло Меза - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
85%
35%
Реализация брейк - пойнтов
71%
0%
