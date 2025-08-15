15.08.2025
Смотреть онлайн Пэтси Даугтерс - Catherine Walker 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro San Diego Women: Пэтси Даугтерс — Catherine Walker . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени и пройдет на корте Skip and Cindy Hogan Tennis Center at USD - Court 3.
МСК, Корт: Skip and Cindy Hogan Tennis Center at USD - Court 3
UTR Pro San Diego Women
Завершен
(6:7, 6:4, 3:6)
1 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Catherine Walker - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Catherine Walker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Пэтси Даугтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Пэтси Даугтерс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Catherine Walker - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Пэтси Даугтерс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Пэтси Даугтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Catherine Walker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Пэтси Даугтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Catherine Walker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Catherine Walker - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Пэтси Даугтерс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Пэтси Даугтерс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Пэтси Даугтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Пэтси Даугтерс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Catherine Walker - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Catherine Walker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Пэтси Даугтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Пэтси Даугтерс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Catherine Walker - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Catherine Walker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Пэтси Даугтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Catherine Walker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Пэтси Даугтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Catherine Walker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Пэтси Даугтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Catherine Walker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Catherine Walker - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Пэтси Даугтерс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Catherine Walker - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Catherine Walker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
53%
47%
Реализация брейк - пойнтов
38%
53%
