15.08.2025
Смотреть онлайн Кайли Эванс - Isabella Foshee 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro San Diego Women: Кайли Эванс — Isabella Foshee . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени и пройдет на корте Skip and Cindy Hogan Tennis Center at USD - Court 3.
МСК, Корт: Skip and Cindy Hogan Tennis Center at USD - Court 3
UTR Pro San Diego Women
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кайли Эванс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Кайли Эванс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Isabella Foshee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Кайли Эванс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Кайли Эванс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Кайли Эванс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Кайли Эванс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Кайли Эванс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Кайли Эванс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Кайли Эванс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Кайли Эванс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Isabella Foshee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Кайли Эванс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Кайли Эванс - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
70%
24%
Реализация брейк - пойнтов
86%
50%
