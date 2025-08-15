15.08.2025
Смотреть онлайн Antreas Djakouris - Сохроб Амирьявари 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro San Diego: Antreas Djakouris — Сохроб Амирьявари . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 04:55 по московскому времени и пройдет на корте Skip and Cindy Hogan Tennis Center at USD - Court 1.
МСК, Корт: Skip and Cindy Hogan Tennis Center at USD - Court 1
UTR Pro San Diego
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Antreas Djakouris - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Antreas Djakouris - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Antreas Djakouris - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Antreas Djakouris - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Сохроб Амирьявари - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Сохроб Амирьявари - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Antreas Djakouris - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Antreas Djakouris - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Antreas Djakouris - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Antreas Djakouris - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Antreas Djakouris - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Antreas Djakouris - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Antreas Djakouris - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Сохроб Амирьявари - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Antreas Djakouris - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
72%
49%
Реализация брейк - пойнтов
38%
20%
Комментарии к матчу