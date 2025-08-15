15.08.2025
Смотреть онлайн Лан Ми - Дженнифер Ристер 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Charlotte Women: Лан Ми — Дженнифер Ристер . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 01:10 по московскому времени и пройдет на корте Halton-Wagner Tennis Complex - Court 8.
МСК, Корт: Halton-Wagner Tennis Complex - Court 8
UTR Pro Charlotte Women
Завершен
(6:1, 6:0)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лан Ми - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Лан Ми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Дженнифер Ристер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Лан Ми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Лан Ми - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Лан Ми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Лан Ми - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Лан Ми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Лан Ми - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Лан Ми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Лан Ми - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Лан Ми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Лан Ми - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
63%
20%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
Комментарии к матчу