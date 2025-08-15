15.08.2025
Смотреть онлайн Алисия Эрреро Линьяна - Linda Ziets Segura 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Charlotte Women: Алисия Эрреро Линьяна — Linda Ziets Segura . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на корте Halton-Wagner Tennis Complex - Court 3.
МСК, Корт: Halton-Wagner Tennis Complex - Court 3
UTR Pro Charlotte Women
Завершен
(6:0, 6:3)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алисия Эрреро Линьяна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Алисия Эрреро Линьяна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Алисия Эрреро Линьяна - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Алисия Эрреро Линьяна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Алисия Эрреро Линьяна - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Алисия Эрреро Линьяна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Алисия Эрреро Линьяна - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Linda Ziets Segura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Алисия Эрреро Линьяна - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Linda Ziets Segura - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Алисия Эрреро Линьяна - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Алисия Эрреро Линьяна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Алисия Эрреро Линьяна - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Linda Ziets Segura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Алисия Эрреро Линьяна - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
6
Выигрыш первой подачи
76%
52%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Комментарии к матчу