15.08.2025
Смотреть онлайн Марко Месарович - Massimo Pizzigoni 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Charlotte: Марко Месарович — Massimo Pizzigoni . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на корте Halton-Wagner Tennis Complex - Court 1.
МСК, Корт: Halton-Wagner Tennis Complex - Court 1
UTR Pro Charlotte
Завершен
(6:7, 6:3, 6:0)
2 : 1
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Massimo Pizzigoni - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Massimo Pizzigoni - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Massimo Pizzigoni - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Марко Месарович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Massimo Pizzigoni - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Марко Месарович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Марко Месарович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Марко Месарович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Massimo Pizzigoni - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Марко Месарович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Massimo Pizzigoni - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Марко Месарович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Massimo Pizzigoni - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Марко Месарович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Massimo Pizzigoni - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Massimo Pizzigoni - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Марко Месарович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Марко Месарович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Марко Месарович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Марко Месарович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Марко Месарович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Марко Месарович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Марко Месарович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Марко Месарович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Марко Месарович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Марко Месарович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Марко Месарович - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
1
10
Выигрыш первой подачи
59%
73%
Реализация брейк - пойнтов
70%
100%
