Текстовая трансляция

Гейм 1 - Шон Хилл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Грейсон Кейси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Грейсон Кейси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 4 - Шон Хилл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 5 - Шон Хилл - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Грейсон Кейси - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Шон Хилл - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Шон Хилл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - Шон Хилл - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Шон Хилл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Шон Хилл - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Грейсон Кейси - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 13 - Шон Хилл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Грейсон Кейси - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Шон Хилл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Шон Хилл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40