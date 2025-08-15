15.08.2025
Смотреть онлайн Шон Хилл - Грейсон Кейси 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro San Diego: Шон Хилл — Грейсон Кейси . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 01:50 по московскому времени и пройдет на корте Skip and Cindy Hogan Tennis Center at USD - Court 1.
МСК, Корт: Skip and Cindy Hogan Tennis Center at USD - Court 1
UTR Pro San Diego
Завершен
(6:3, 6:2)
(6:3, 6:2)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шон Хилл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Грейсон Кейси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Грейсон Кейси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Шон Хилл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Шон Хилл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Грейсон Кейси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Шон Хилл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Шон Хилл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Шон Хилл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Шон Хилл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Шон Хилл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Грейсон Кейси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Шон Хилл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Грейсон Кейси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Шон Хилл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Шон Хилл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Шон Хилл - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
77%
55%
Реализация брейк - пойнтов
100%
33%
Комментарии к матчу