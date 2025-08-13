13.08.2025
Смотреть онлайн Кристофер Булус - Самир Хамза Регуир 13.08.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — ATP Кубок Дэвиса: Кристофер Булус — Самир Хамза Регуир . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:10 по московскому времени .
МСК
ATP Кубок Дэвиса
Завершен
(7:6, 4:6, 6:4)
2 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кристофер Булус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Кристофер Булус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Кристофер Булус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Кристофер Булус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Самир Хамза Регуир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Кристофер Булус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Самир Хамза Регуир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Кристофер Булус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Самир Хамза Регуир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Кристофер Булус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Кристофер Булус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Кристофер Булус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Кристофер Булус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Самир Хамза Регуир - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Кристофер Булус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Кристофер Булус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Кристофер Булус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Кристофер Булус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Кристофер Булус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Самир Хамза Регуир - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 33 - Кристофер Булус - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
4
7
Выигрыш первой подачи
62%
59%
Реализация брейк - пойнтов
44%
67%
