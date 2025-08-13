13.08.2025
Смотреть онлайн Коннор Генри Ван Шальквик - Николас Джон Джадун 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — ATP Кубок Дэвиса: Коннор Генри Ван Шальквик — Николас Джон Джадун . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:10 по московскому времени .
МСК
ATP Кубок Дэвиса
Завершен
(6:1, 6:3)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Коннор Генри Ван Шальквик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Николас Джон Джадун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Коннор Генри Ван Шальквик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Коннор Генри Ван Шальквик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Коннор Генри Ван Шальквик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Коннор Генри Ван Шальквик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Коннор Генри Ван Шальквик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Коннор Генри Ван Шальквик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Николас Джон Джадун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Николас Джон Джадун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Коннор Генри Ван Шальквик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Николас Джон Джадун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Коннор Генри Ван Шальквик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Коннор Генри Ван Шальквик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Коннор Генри Ван Шальквик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Коннор Генри Ван Шальквик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
4
12
Выигрыш первой подачи
77%
54%
Реализация брейк - пойнтов
45%
20%
