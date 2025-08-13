13.08.2025
Смотреть онлайн Michael Emmanuel - Тоуфик Сахтали 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — ATP Кубок Дэвиса: Michael Emmanuel — Тоуфик Сахтали . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ATP Кубок Дэвиса
Завершен
(1:6, 0:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тоуфик Сахтали - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Тоуфик Сахтали - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Тоуфик Сахтали - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Michael Emmanuel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Тоуфик Сахтали - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Тоуфик Сахтали - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Тоуфик Сахтали - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Тоуфик Сахтали - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Тоуфик Сахтали - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Тоуфик Сахтали - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Тоуфик Сахтали - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Тоуфик Сахтали - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Тоуфик Сахтали - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
48%
75%
Реализация брейк - пойнтов
0%
83%
Комментарии к матчу