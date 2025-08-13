13.08.2025
Смотреть онлайн Codie S Van Schalkwyk - Андре Сейдина 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — ATP Кубок Дэвиса: Codie S Van Schalkwyk — Андре Сейдина . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ATP Кубок Дэвиса
Завершен
(3:6, 2:6)
(3:6, 2:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Codie S Van Schalkwyk - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Codie S Van Schalkwyk - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Codie S Van Schalkwyk - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Андре Сейдина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Андре Сейдина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Codie S Van Schalkwyk - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Андре Сейдина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Андре Сейдина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Codie S Van Schalkwyk - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
6
Двойные ошибки
11
2
Выигрыш первой подачи
65%
84%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу