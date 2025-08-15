15.08.2025
Смотреть онлайн Дэниел Алтмайер - Янник Ханфманн 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Cancun: Дэниел Алтмайер — Янник Ханфманн, 1/8 финала . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 01:25 по московскому времени и пройдет на корте Estadio El Tinto.
МСК, 1/8 финала, Корт: Estadio El Tinto
Challenger Cancun
Завершен
(6:1, 3:6, 6:1)
2 : 1
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дэниел Алтмайер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Дэниел Алтмайер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Дэниел Алтмайер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Янник Ханфманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Дэниел Алтмайер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Дэниел Алтмайер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Дэниел Алтмайер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Дэниел Алтмайер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Янник Ханфманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Янник Ханфманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Дэниел Алтмайер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Янник Ханфманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Дэниел Алтмайер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Дэниел Алтмайер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Дэниел Алтмайер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Дэниел Алтмайер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Дэниел Алтмайер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Дэниел Алтмайер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Дэниел Алтмайер - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
7
7
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
78%
70%
Реализация брейк - пойнтов
67%
25%
Комментарии к матчу