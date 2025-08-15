Текстовая трансляция

Гейм 1 - Дэниел Алтмайер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Дэниел Алтмайер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 3 - Дэниел Алтмайер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Янник Ханфманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Дэниел Алтмайер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Дэниел Алтмайер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 7 - Дэниел Алтмайер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Дэниел Алтмайер - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Янник Ханфманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Янник Ханфманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 12 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Дэниел Алтмайер - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Янник Ханфманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Дэниел Алтмайер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Дэниел Алтмайер - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 18 - Дэниел Алтмайер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 19 - Дэниел Алтмайер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Дэниел Алтмайер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 21 - Дэниел Алтмайер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 22 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 30-40