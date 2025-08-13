13.08.2025
Смотреть онлайн Закари Адам-Гедж - Zane Stevens 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane: Закари Адам-Гедж — Zane Stevens . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 08:04 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane
Завершен
(7:5, 6:7, 4:6)
1 : 2
13 августа 2025
Гейм 1 - Закари Адам-Гедж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Закари Адам-Гедж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Закари Адам-Гедж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Закари Адам-Гедж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Закари Адам-Гедж - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Закари Адам-Гедж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Закари Адам-Гедж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Закари Адам-Гедж - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Закари Адам-Гедж - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Закари Адам-Гедж - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Закари Адам-Гедж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Закари Адам-Гедж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Закари Адам-Гедж - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Закари Адам-Гедж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Закари Адам-Гедж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 29 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Закари Адам-Гедж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Закари Адам-Гедж - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 33 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 34 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 35 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Закари Адам-Гедж
Zane Stevens
0 побед
1 победа
0%
100%
19.08.2025
Zane Stevens
2:0
Закари Адам-Гедж
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
59%
65%
Реализация брейк - пойнтов
36%
50%
Комментарии к матчу