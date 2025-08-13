13.08.2025
Смотреть онлайн Alexandra Irina Anghel - Анжелика Раджи 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Otopeni: Alexandra Irina Anghel — Анжелика Раджи . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Otopeni
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Alexandra Irina Anghel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Анжелика Раджи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Анжелика Раджи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Анжелика Раджи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Анжелика Раджи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Анжелика Раджи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Анжелика Раджи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Анжелика Раджи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Анжелика Раджи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Анжелика Раджи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Анжелика Раджи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Alexandra Irina Anghel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Анжелика Раджи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Анжелика Раджи - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
5
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
21%
86%
Реализация брейк - пойнтов
33%
86%
Комментарии к матчу